NEWS MILAN – Champions League per il Milan, rinnovo contrattuale per Gennaro Gattuso: la chiusura perfetta. Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, potrebbe essere davvero questo lo scenario in caso di massimo obiettivo raggiunto a fine corsa.

Nel frattempo il tecnico ha già un contratto fino al 2021, rinnovato ad aprile dello scorso anno ancora sotto la gestione cinese. Ma quell’accordo, più che altro, servì per trasformare Rino in un allenatore vero, considerando che fu inserito da momentaneo traghettatore con contratto da tecnico della Primavera con uno stipendio di ‘soli’ 125 mila euro. Adesso il tecnico rossonero guadagna 2 milioni di euro, comunque molto meno rispetto a Massimiliano Allegri (7.5), il maestro Carlo Ancelotti che sta insidiando (6.5), il rivale Luciano Spalletti che ha già scavalcato (5) e l’oramai ex tecnico della Roma sempre tenuto a bada, Eusebio Di Francesco (3).

Quando un mese fa gli fu fatto notare, il tecnico rispondeva così: “Il calcio è bestiale, ci metti un attimo a passare dalle stelle alle stalle e io devo volare basso. Non è il momento per parlare di cifre, quello che guadagno è già troppo”. Il Diavolo, all’epoca, era quarto a -4 dai nerazzurri e con un solo punto di vantaggio su Roma, Lazio e Atalanta. Oggi, dopo circa quaranta giorni, il mondo si è totalmente capovolto: la formazione rossonera non solo può portarsi a +4 sui cugini, ma può anche insidiare il Napoli per il secondo posto. A fine stagione può quindi esserci il premio per Gattuso: ulteriore ritocco all’insù e prolungamento magari fino al 2022. Il presidente Paolo Scaroni è sempre stato un suo sponsor, così come anche Paolo Maldini, Ivan Gazidis e Leonardo sono stati convinti dai risultati. Il lieto fine è a un passo, ora serve solo la ciliegina sulla torta: la vittoria della stracittadina e l’apoteosi.

Redazione MilanLive.it

