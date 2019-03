NEWS MILAN – Giornata di vigilia del derby Milan-Inter. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato del momento dei nerazzurri, così come fatto da Gennaro Gattuso a Milanello.

Il tecnico dei rossoneri, tra i tanti punti interessanti nel corso della sua conferenza, ha parlato anche dell’espulsione di sabato scorso contro il Chievo Verona per il diverbio con Meggiorini: “Devo imparare, se voglio diventare un grande allenatore, a non reagire. Non devo discutere con i giocatori avversari, ho sbagliato e devo migliorare. Dopo c’è sempre un fine partita, è meglio farli negli spogliatoi certi discorsi. Per fortuna non ho detto nulla di grave, ma devo imparare a non perdere energia. Qualcuno ha riportato quello che ho detto in tribuna, ma non ricordo nulla, se sapevo che quella era la tribuna stampa non ci venivo nemmeno!”

E in questo anno e poco più di Gennaro Gattuso sulla panchina della prima squadra del Milan, il comportamento è stato sempre ineccepibile. Lui stesso si è spesso definito “fumantino”, del resto conosciamo benissimo il suo carattere da calciatore. Da allenatore invece sta riuscendo a lottare con la sua indole focosa. Certamente la gestione delle parole post-partite è molto più semplice della tensione che si respira a bordo campo. L’episodio dell’espulsione fortunatamente per la squadra non ha avuto alcuna conseguenza sui risultati. Gattuso non è stato nemmeno squalificato per quell’episodio, dunque domani sera com’è noto sarà regolarmente in panchina per guidare la propria squadra dal campo.

