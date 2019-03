NEWS MILAN – Un’altra sponsorizzazione ufficializzata dal Milan nel corso di questa stagione: siglata oggi una partnership con Avis Italia. Di seguito il comunicato stampa del club rossonero tramite il proprio sito ufficiale acmilan.com:

“Avis Italia e AC Milan hanno siglato oggi una partnership valida per la stagione in corso e la stagione 2019/2020. I clienti Avis potranno ottenere una serie di vantaggi, tra i quali: ingresso VIP alle partite con accesso all’Area Hospitality e vere e proprie “Experience” sia all’interno dello stadio San Siro che a Milanello per osservare da vicino una seduta di allenamento della squadra.

I possessori della tessera del tifoso “Cuore Rossonero”, invece, potranno richiedere gratuitamente la carta fedeltà Avis Preferred arricchita da un codice promozionale dedicato e valido per noleggi sul territorio nazionale e all’estero.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Durante questo periodo, il Milan avrà a propria disposizione più di 20 veicoli Avis: auto e pulmini 9 posti per gli spostamenti dei giocatori, dello staff e della dirigenza, nonché furgoni per il trasporto di materiali. In questo modo la Società AC Milan potrà usufruire di tutte le soluzioni di mobilità proposte da Avis in Italia e in Europa.

Avis, durante i match casalinghi di Serie A e Coppa Italia, sarà presente sia a bordocampo che nelle aree esterne di San Siro con un corner dedicato dove i tifosi potranno richiedere informazioni e preventivi per il noleggio di un veicolo, scoprendo l’ecosistema di soluzioni di mobilità offerte da Avis Budget Group.

“Si tratta di una collaborazione prestigiosa che testimonia la versatilità delle nostre ‘mobility solutions’ capaci di soddisfare ogni esigenza e l’ambizione del brand di porsi come vera e propria alternativa di mobilità in contesti, come quello sportivo, che richiedono estrema flessibilità e adattabilità – dichiara Gianluca Testa, Managing Director Avis Budget Italia. Siamo particolarmente orgogliosi di iniziare questo percorso con AC Milan con cui condividiamo valori cardine come il lavoro di squadra e l’innovazione”.

“Diamo il benvenuto nella grande famiglia rossonera ad Avis Autonoleggio – afferma Mauro Tavola, Partnerships Director AC Milan – una compagnia leader nel settore che diventerà un punto di riferimento per la mobilità dei nostri tifosi e accompagnerà il Club nei suoi progetti più ambiziosi”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it