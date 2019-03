NEWS MILAN INTER – Brutto episodio nel secondo tempo del derby Milan-Inter. Sulla panchina rossonera si sono visti Franck Kessie e Lucas Biglia litigare. Sembra che l’ivoriano si sia arrabbiato col compagno che gli aveva chiesto maggiore rispetto nell’accettare il cambio.

Kessie nel post-partita si è recato ai microfoni di Sky Sport per commentare l’accaduto: «C’era l’adrenalina della partita. Volevo vincere, sono uscito nervoso quando mi ha cambiato. Chiedo scusa a Lucas, ai compagni, ai tifosi, al mister e alla società. Stasera abbiamo perso e dobbiamo vincere la prossima. Lasciamoci alle spalle questa partita e cerchiamo di fare 3 punti nella prossima».

C’era anche Biglia vicino a Franck e pure lui si è preso le sue responsabilità:«Primo responsabile io, sono più grande di lui e dovevo capire il momento in cui è uscito. Sa perché gli ho detto certe cose. Abbiamo fatto una figuraccia, dispiace per il mister, lo staff, la società e la maglia che indossiamo. Chiediamo scusa a tutti. Noi due ci siamo chiariti, abbiamo parlato. Non dovevamo farlo. Chiediamo scusa a società, tifosi e mister. Gattuso ci tiene tanto al gruppo. Ci mettiamo la faccia, ci vergogniamo. Sono grande e devo essere più tranquillo, non ero nervoso per non aver giocato».

KESSIE A MILAN TV: “Per il nervosismo della partita, mi sono lasciato andare. Chiedo scusa a società, squadra, allenatore e tifosi” pic.twitter.com/RT0Zz9BtE8 — Mauro Suma (@mauro_suma) 17 marzo 2019

