NEWS MILAN INTER – Nel corso del secondo tempo del derby Milan-Inter c’è stata una clamorosa lite sulla panchina rossonera tra Franck Kessie e Lucas Biglia. E’ stato Sky Sport a mostrare il diverbio tra i due, con l’ivoriano particolarmente arrabbiato col compagno.

Proprio Sky Sport nel post-derby ha ricostruito l’episodio spiegando cosa sia successo. In pratica Kessie non ha preso bene la sostituzione decisa da Gennaro Gattuso, che ha messo dentro Patrick Cutrone per aumentare il peso offensivo. Biglia ha detto a Franck di essere più rispettoso nei confronti del compagno appena entrato e della scelta del mister, oltre che di tutta la squadra. Parole che avrebbero scatenato la reazione decisamente nervosa dell’ex Atalanta. Vedremo se Rino ne parlerà nell’intervista che farà tra qualche minuto per commentare Milan-Inter 2-3.

Certamente le immagini di Kessié che inveisce contro Biglia, venendo anche trattenuto da alcuni compagni, sono state sorprendenti. Non è qualcosa che si vede solitamente, visto che il gruppo rossonero è sempre sembrato molto sereno in questo periodo. Si spera che i due giocatori si chiariscano. Probabile un intervento della società, non è stato un bell’episodio. Un club come quello rossonero non può gradire queste cose, seppur facciano a volte parte del gioco. Il nervosismo in certi momenti è normale, però bisogna sapersi controllare.

Redazione MilanLive.it

