NEWS MILAN – Tutto pronto, in un San Siro da record, per Milan–Inter. Si tratta del derby più atteso degli ultimi anni, sfida decisiva per il terzo e per il quarto posto. Entrambe hanno bisogno di vincere per questioni di classifica.

Rossoneri e nerazzurri vivono due momenti completamente diversi. Gennaro Gattuso può contare sulla rosa al completo e su un’ottima condizione mentale dei suoi. Dall’altra parte, Luciano Spalletti è alle prese con tanti infortuni e il caso Mauro Icardi ancora irrisolto. Il tecnico del Milan ha scelto Tiemoué Bakayoko nel ruolo di mediano e non Lucas Biglia. Per il resto è la solita formazione.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-INTER:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Vecino; Politano, Lautaro Martinez, Perisic.

Serie A, Milan-Inter: cronaca e risultato del match

