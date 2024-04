Milan, nuova idea dall’Olanda: sfida al Napoli, ma il prezzo spaventa

Spunta un nome nuovo per la difesa rossonera: arriva dalla Eredivisie e la sua valutazione è molto alta, troppo.

Il Milan a fine stagione dirà addio a Simon Kjaer e certamente interverrà per comprare un nuovo difensore centrale. Da capire anche se, tolti Mattia Caldara e Marco Pellegrino, partiranno pure altri giocatori nel medesimo ruolo.

La società rossonera sogna Alessandro Buongiorno, non è un segreto. Un tentativo era stato già fatto a gennaio, però il Torino non aveva alcuna intenzione di venderlo. Il patron Urbano Cairo parte da un prezzo di 40 milioni di euro, però potrebbero bastarne un po’ meno e ci può essere l’inserimento di una contropartita tecnica.

Un altro profilo molto gradito alla dirigenza è Maxence Lacroix, che milita nel Wolfsburg e ha un contratto che scade a giugno 2025. Potrebbero bastare 18-20 milioni per assicurarselo. Ma quelli menzionati sono solamente due dei diversi profili attenzionati da Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e… Zlatan Ibrahimovic.

Milan, innesto dalla Eredivisie?

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, il Milan sta monitorando anche David Hancko. Il classe 1997 slovacco milita nel Feyenoord e ha un contratto che scade a giugno 2028. Sulle sue tracce c’è anche il Napoli. Ma c’è un grosso problema: il prezzo.

Infatti, il club di Rotterdam pretende 40 milioni di euro, bonus inclusi, per cedere il suo gioiello. Una cifra altissima e poco trattabile. È possibile che un’offerta da 32-33 milioni più altri 5-4 di bonus possa essere accettata. Il Feyenoord sa che incasserà molto dalla cessione del bomber Santiago Gimenez, anche lui accostato al Milan, e non ha bisogno di fare due grosse vendite.

Hancko gioca in Olanda dall’estate 2022, quando fu prelevato per circa 8,3 milioni dallo Sparta Praga. In Repubblica Ceca ci era finito nel 2019, dopo la negativa esperienza alla Fiorentina. Il trasferimento avvenne in prestito biennale con diritto di riscatto, poi esercitato a 2,5 milioni. Un buon affare. Al nazionale slovacco non dispiacerebbe riprovare a mettersi alla prova in Serie A, oggi è più maturo e pronto.

Difficile che Milan e Napoli vadano incontro alle richieste del Feyenoord, sicuramente un po’ esagerate per quanto Hancko si sia ben comportato con la squadra allenata da Arne Slot. A proposito del tecnico olandese, quest’ultimo è nel mirino del Liverpool per la sostituzione di Jurgen Klopp. In caso di approdo nei Reds, potrebbe chiedere proprio Hancko come rinforzo.