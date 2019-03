MILAN NEWS – Un emblema dell’Inter che tifa fortemente per Gennaro Gattuso, anche se ovviamente non stasera. Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha infatti ammesso la forte preferenza per il vecchio amico della nazionale italiana.

“Ha un cagnaccio in panchina, ma nel senso buono. A parte i derby, io tifo per Gattuso. Ha trasmesso ai suoi la passione per il calcio. Uno che riesce a inseguire un sogno come lui, merita. Ma magari non oggi”, è la speranza del 45enne di Lecce. La squadra di Luciano Spalletti però non arriva benissimo all’appuntamento: “In campo si azzera tutto. La maglia nerazzurra è un’armatura. In queste situazioni un gruppo con le palle fa quadrato. Se non sei allineato i milanisti ti vengono a mangiare. Arrivare terzi o quarti è uguale, ma arriviamoci, però. La Champions passa da qui, perché l’Inter deve affrontare big e trasferte difficili. Non ci si può permettere di non entrare in quella benedetta coppa”. Nell’ambiente opposto c’è chiaramente timore per una macchina da goal come Krzysztof Piatek: “All’esordio a San Siro negli ultimi 10’ è riuscito ad andare in profondità 4 volte contro Koulibaly: vuol dire che c’è”. Mi spera in un errore di Gianluigi Donnarumma, proprio come all’andata: “E’ tanto che non fa una cagata: fa sempre bene, può permettersela. Speriamo”. E infine, da difensore, c’è la benedizione al capitano rossonero Alessio Romagnoli: “E’ il più completo degli italiani, il mio preferito nel dopo-Barzagli”.

