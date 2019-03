NEWS MILAN – Prestazione positiva ieri a San Siro per l’arbitro Marco Guida, che amministra bene anche questo tesissimo Milan-Inter dopo aver già fischiato sempre positivamente il derby dell’andata. L’unica sbavatura, sottolineano sia la Gazzetta che il Corriere dello Sport, è probabilmente la mancata espulsione ritrattata nel finale.

Giusto invece il calcio di rigore concesso ai nerazzurri e realizzato da Lautaro Martinez al 67esimo: Samuel Castillejo, messo fuori tempo da Matteo Politano, lascia lì la gamba destra, tenendola lunga, e questa interrompe la progressione dell’attaccante italiano. Bravo il fischietto campano a notarlo in tempo reale e senza esitazioni. Perplessità anche sul goal del 2-3 rossonero, ma è assolutamente regolare: per qualcuno c’è il dubbio di come valutare (se punibile o no) la posizione di fuorigioco di Krzysztof Piatek, visto che Alessio Romagnoli sfiora il pallone: Guida e Gianpaolo Calvarese al VAR lo valutano non punibile, e in effetti Danilo D’Ambrosio non sembra influenzato da quel momento alle spalle nel suo intervento.

Corretta anche di non concedere un altro tiro dal dischetto alla squadra di Luciano Spalletti per tocco di mano di Frank Kessié: l’ivoriano si manda da solo la palla sul braccio con un colpo di testa, quindi è corretta la decisione. Lo è meno, invece, appunto l’episodio nel finale riguardante Andrea Conti: sebbene non colpisca l’avversario con la gamba altissima con cui è entrato, l’intervento è comunque scomposto e pericoloso che rischia di far davvero male al giocatore. Sbagliata quindi la revisione con la tecnologia, che spinge il direttore di gara ad annullare l’espulsione sostituendola con un’ammonizione.

