MILAN NEWS – Si è parlato moltissimo di derby nella puntata di ieri sera su Italia Uno del contenitore sportivo Tiki Taka, condotto dal giornalista Pierluigi Pardo.

Ospite della serata anche un ex calciatore che ha fatto sempre parlare di sé, ovvero Antonio Cassano, talento barese che in carriera ha indossato sia la maglia del Milan, vincendo anche l’ultimo Scudetto rossonero, sia quella dei rivali dell’Inter.

Cassano ha voluto ricordare la sua esperienza milanista, ammettendo di essere sempre legato al club di via Aldo Rossi per alcuni episodi in particolare: “Nel derby di Milano ho segnato solo una volta, Milan-Inter 3-0 nell’anno dello scudetto su calcio di rigore, fu un gol che ricordo con grande piacere. Al Milan mi sono trovato benissimo, mi hanno salvato la vita dopo il mio malore e mi hanno dato una grande opportunità. Perché sono andato via? Quando ti chiama la squadra del cuore di quando sei ragazzino (l’Inter) fai fatica a dire di no…”

Un gran peccato che l’avventura milanista di Cassano sia durata davvero poco: il talento di Bari vecchia, giunto al Milan nel gennaio 2011, ha dato una mano importante ai rossoneri di Massimiliano Allegri, trovandosi al meglio in un reparto che vantava campioni assoluti come Ibrahimovic, Inzaghi, Pato e Robinho.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

