MILAN NEWS – Presente ieri in tribuna autorità a San Siro con tutto lo stato maggiore milanista, il presidente Paolo Scaroni non è rimasto soddisfatto dalla prova del Milan nel derby.

La sconfitta per 3-2 ed il nervosismo scaturito in panchina durante la gara sono questioni che dovranno essere riviste e risolte il prima possibile, anche se l’umore del numero uno del club rossonero non sembra così negativo. Intervenuto oggi al workshop ‘Restart, insieme per il calcio’, in corso nella sede di Sky, Scaroni ha commentato l’andamento della gara Milan-Inter di ieri sera.

Scaroni, come riporta fedelmente l’Ansa, ha subito portato l’attenzione sul brutto litigio tra Kessié e Biglia a bordo campo nel secondo tempo del derby: “Un brutto episodio da non ripetere. Se tiro le orecchie ai calciatori? No, ci penserà Gattuso negli spogliatoi”. Brevi parole che confermano la fiducia del club nella gestione sportiva e tecnica di Gattuso nonostante il k.o.

Il presidente ha voluto commentare brevemente anche il risultato di ieri: “Cosa penso della sconfitta nel derby? Abbiamo perso, porca miseria…Però è stata una bella partita, uno spettacolo godibile per tutti gli spettatori internazionali”. Magra consolazione vista la sconfitta che era assolutamente evitabile.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

