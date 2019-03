NEWS MILAN – “Sono più dispiaciuto per la lite Kessie-Biglia che per la sconfitta”, ha detto Gennaro Gattuso nella consueta intervista post gara a ‘Sky Sport’. Ha commentato nuovamente l’episodio anche nella conferenza stampa di San Siro.

Il tecnico è apparso ancora molto rammaricato per l’episodio. Per lui, che crede fortemente in certi ideale, cose del genere fanno più male di un derby importante perso: “Ci può stare che un giocatore possa sbagliare una partita. In questi giorni parlerò con chi di dovere. Ieri ho risposto ad una domanda su Icardi, ora è venuta fuori una situazione molto simile. Non posso accettare che anche se uno è arrabbiato non stringa la mano al compagno, non siamo all’asilo. Per fortuna che non l’ho visto, perchè se no facevo qualche figuraccia anche io buttandomi nella mischia“.

La sconfitta di stasera non pregiudica nulla. Il Milan è al quarto posto e mantiene il distacco di quattro punti dalla Roma. La Champions League è ancora lì: “Ho sempre detto che dobbiamo giocarci la qualificazione nelle ultime dieci partite. Dovremo essere bravi a non mollare e a credere in ciò che facciamo, capendo pregi e difetti. Dobbiamo continuare a fare quello che ci ha permesso di essere dove siamo adesso”. I rossoneri hanno perso nonostante venivano dati per favoriti: “Solo dei folli potevano pensare che sarebbe stata una passeggiata. L’Inter è forte, abbina quantità e qualità. Nel primo tempo l’Inter ha fatto il Milan degli ultimi due mesi”.

Redazione MilanLive.it

