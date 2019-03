NEWS MILAN – Davvero brutto l’episodio avvenuto nel secondo tempo del derby tra Franck Kessie e Lucas Biglia. Una lite ripresa dalle telecamere e che ha reso ancora più amara la sconfitta rossonera.

Il litigio tra i due è nato perché l’ivoriano non ha preso bene la sostituzione decisa da Gennaro Gattuso. Il compagno l’ha invitato alla calma e al rispetto sia verso chi è entrato che nei confronti del mister. Ma l’ex Atalanta si è infuriato ed è stato persino trattenuto da altri giocatori. Una scena veramente vergognosa, anche se nel post Milan-Inter i due protagonisti hanno chiesto scusa.

Sicuramente Gattuso e la società hanno fatto bene a mandare Kessie e Biglia davanti alle telecamere per parlare dell’accaduto e prendersi le proprie responsabilità. Tuttavia, ciò non basta. Stando alle ultime indiscrezioni di Tuttosport, il Milan multerà entrambi i giocatori per quanto avvenuto nel derby. Un episodio inaccettabile per un club di simile blasone.

Ci sentiamo di dire che la posizione di Kessie è anche più grave rispetto a quella di Biglia. Infatti, non è accettabile un simile nervosismo dopo una sostituzione solo perché un compagno ti dice di stare più calmo. Una reazione veramente scomposta, anche perché era così arrabbiato da dover essere persino tenuto fermo da altri compagni. Veramente una brutta scena. Certamente Gattuso avrà modo di parlare a Franck e a Lucas. Anche Paolo Maldini e Leonardo dialogheranno con loro, perché queste cose non possono essere tollerate in club come il Milan. In questo momento è importante che il gruppo si ricompatti, perché la sconfitta nel derby contro l’Inter brucia ed è necessario reagire. Adesso c’è la sosta per le nazionali e ci sarà il tempo per ripresentarsi al meglio nel prossimo match di campionato contro la Sampdoria.

