CALCIOMERCATO MILAN – Manca ancora tanto all’inizio del calciomercato estivo, la stagione calcistica è entrata nel vivo e troppo spesso le indiscrezioni sul futuro di alcuni calciatori possono infastidire e destabilizzare l’ambiente.

Purtroppo alcune notizie riguardano i rossoneri, in particolare Jesus Suso. Proprio in merito al momento poco positivo che sta attraversando lo spagnolo, alcuni media insistono sulla possibilità che a fine stagione possa lasciare il Milan. Il fantasista iberico dopo Betis-Milan d’Europa League dello scorso dicembre ha avuto un calo di rendimento e i numeri sono lì a dimostrarlo. Ha stretto i denti per diverse partite, complice anche una pubalgia che lo ha sempre infastidito. Ad inizio 2019 ha giocato meno partite, tra infortunio e squalifiche. Le ultime prove sono state molto negativi in termini di rendimento: troppo spesso è apparso lento nelle giocate e poco attivo senza palla. A prescindere da tutto questo, sembra prematuro parlare di cessione a giugno, ma è anche corretto per dover di cronaca riportare alcune indiscrezioni.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, Suso nella lista del Real Madrid

Il Milan nell’ultimo rinnovo proposto a Suso, aveva inserito una clausola rescissoria di 40 milioni di euro valida solo per l’estero. Opzione che la dirigenza attuale vorrebbe eliminare la prossima estate. Gattuso lo stima molto e lo ha sempre difeso in ogni occasione. Vedremo la prossima estate quali ragionamenti farà la dirigenza, anche considerando l’andamento della stagione e gli obiettivi raggiunti.

Intanto quest’oggi Marca.com è tornato a parlare della rivoluzione in corso al Real Madrid, visto il ritorno di Zinedine Zidane in panchina. La prossima estate si prevedono molti acquisti. Nell’articolo del noto quotidiano spagnolo, tra i potenziali rinforzi della prossima stagione per i campioni d’Europa e del Mondo uscenti, c’è anche il nome di Jesus Suso. Lo spagnolo è stato inserito nella lista dei centrocampisti offensivi, dando la possibilità ai lettori di votare il proprio preferito. Il milanista ha raccolto soltanto il 2% dei voti, il più votato per quel ruolo è Eden Hazard al 72%, seguito da Eriksen al 15%.

Appare davvero complicato e oggettivamente improbabile che il Real Madrid possa acquistare Suso la prossima stagione. Più fattibile l’interesse dell’Atletico Madrid discusso nelle scorse settimane, anche se Diego Simeone preferirebbe più un esterno a tutta fasce da schierare nel 4-4-2. Vedremo se qualche altro club avanzerà qualche proposta per Suso, e soprattutto se il Milan sarà disposto a privarsene per la prossima stagione.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it