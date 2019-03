CALCIOMERCATO MILAN – Nicolò Zaniolo è senza dubbio una delle rivelazioni migliori di questo campionato di Serie A 2018/2019. Arrivato a Roma nell’ambito dell’operazione che ha portato Radja Nainggolan all’Inter, il talento italiano è riuscito a imporsi nel giro di poco tempo.

Eusebio Di Francesco ha creduto molto in lui e lo ha lanciato titolare anche in match delicati. Basti pensare che in Champions League lo mise dal primo minuto contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Fu il debutto assoluto del ragazzo in maglia giallorossa. Da novembre il centrocampista classe 1999 è stato messo stabilmente nella formazione iniziale e ha sorpreso tutti con le sue prestazioni.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, piace Zaniolo. Juventus in pole?

Il rendimento di Zaniolo è sotto gli occhi di tutti e ovviamente stanno già circolando vari rumors di calciomercato. Ci sono diverse società importanti che lo stanno seguendo con attenzione e che in estate potrebbero presentarsi dalla Roma con offerte importanti.

Il quotidiano Tuttosport stamane conferma l’interesse della Juventus, ma anche di Real Madrid e Manchester City. Il nome nuovo è quello del Milan, sempre molto attento ai giovani talenti italiani. Ad essere in pole sembra essere il club bianconero, per il quale il ragazzo simpatizzava da piccolo tra l’altro. Il direttore sportivo Fabio Paratici è già al lavoro per cercare di portarlo a Torino nella prossima estate.

Anche se Zaniolo ha detto che non gli dispiacerebbe rimanere a lungo nella capitale e diventare una sorta di bandiera come Francesco Totti, a fine stagione la Roma sarà costretta a valutare le offerte se non dovesse qualificarsi in Champions League. Claudio Ranieri, nuovo allenatore giallorosso, ha già spiegato che senza qualificazione potrebbero esserci cessioni. La vendita eventuale dell’ex Inter darebbe una plusvalenza importante per il bilancio.

Tuttosport spiega che per adesso c’è un’unica offerta, quella da 60 milioni di euro avanzata dalla Juventus. Gli altri club hanno effettuato solamente sondaggi finora. Vedremo cosa succederà al termine di questa annata. La Roma certamente spera di poter trattenere il proprio gioiello.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it