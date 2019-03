In questi giorni si fa un gran parlare del futuro di Alexandre Pato, forse al momento il calciatore internazionale svincolato più ricercato e richiesto.

Il centravanti brasiliano classe 1989, con un passato positivo al Milan e con una carriera non sfruttata come si sarebbe pensato, ha scelto qualche giorno fa di lasciare ufficialmente il Tianjin Qiuanjian. Pato, stufo probabilmente di un calcio esotico ma poco competitivo, ha acquistato il proprio cartellino rescindendo il contratto con la società cinese per decidere poi autonomamente in quale squadra continuare il suo percorso da calciatore.

Secondo il portale UOL Esporte Pato avrebbe deciso già quale sarà il suo futuro professionale: si era già parlato di un ritorno in patria, nel suo Brasile, ma sembra fossero errate le voci su un ingaggio da parte del Santos. Dovrebbe essere il San Paolo ad accogliere l’ex numero 7 rossonero. Accordo ad un passo tra la società paulista e il talentuoso centravanti che dopo il Milan ha indossato anche le maglie di Chelsea e Villarreal per poi prendere strade lontane dall’Europa.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it