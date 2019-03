NEWS MILAN – France Football ha stilato la classifica dei migliori 50 allenatori della storia del calcio. Una graduatoria che è stata completata tenendo conto di più parametri. Ad esempio palmares, eredità, personalità ma anche durata e impatto della carriera.

In vetta alla classifica c’è Rinus Michel, il padre del calcio totale olandese. Vinse con Ajax, Barcellona e Olanda tra gli anni ’70 e ’80. E’ stato sicuramente un tecnico in grado di lasciare la sua impronta nel mondo del calcio, venendo in seguito imitato da altri colleghi. Seconda posizione per Alex Ferguson, leggendario condottiero del Manchester United (guidato per 27 anni tra il 1986 e il 2013). Ha vinto tutto con i Red Devils, dopo aver già fatto ottime cose in Scozia con l’Aberdeen.

Il podio è completato da Arrigo Sacchi, uno che ha cercato di importare nella difensivista Serie A il calcio totale. Con il Milan ha fatto la storia, trionfando sia in Italia che in Europa e nel mondo. Portò anche l’Italia in finale ai Mondiali di USA 94. Quarta posizione per Johan Cruyff, allievo di Michels e altro olandese che tra Ajax e Barcellona ha vinto tutto proponendo un gioco offensivo e di qualità. Quinto Pep Guardiola, tecnico che si ispira a questa filosofia del bel calcio e che al Barcellona rese celebre il Tiki Taka.

Sesto e settimo Valeri Lobanovski ed Helenio Herrera. Il Mago rappresenta una leggenda per l’Inter, che con lui in panchina vinse due Coppe Campioni e altrettante Intercontinentali, oltre a tre scudetti. In precedenza aveva vinto trofei con Atletico Madrid e Barcellona. In ottava piazza troviamo Carlo Ancelotti, che in bacheca ha tre Champions League vinte con due squadre diverse: Milan e Real Madrid. E’ ritenuto un “punto di riferimento nel XXI secolo”. Chiudono la top 10 Ernst Happel, che portò l’Amburgo alla conquista della Coppa Campioni nel 1983, e lo storico allenatore del Liverpool Bill Shankly. Il portoghese José Mourinho è tredicesimo.

Per quanto riguarda gli altri tecnici italiano, Giovanni Trapattoni si trova in dodicesima posizione. Il Trap è l’unico con il tedesco Udo Lattek ad aver vinto tutte le principali competizioni Uefa e campione nazionale in Italia, Germania, Portogallo e Austria. Sedicesimo Marcello Lippi, che dopo i trionfi con la Juventus ha messo la ciliegina sulla torta conquistando il Mondiale 2006 con l’Italia. Per lui successi pure in Asia con il Guangzhou Evergrande. Diciassettesimo Nereo Rocco, leggenda del Milan che fu il primo allenatore italiano a vincere la Coppa dei Campioni nel 1963. Fabio Capello, altro ex rossonero, occupa la ventunesima piazza e Antonio Conte la quarantanovesima. Non è presente Massimiliano Allegri in questa top 50 di France Football.

Top 50 managers of all-time [France Football] pic.twitter.com/hpAzFkeDUs — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 18 marzo 2019

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it