Milan, nuovo colpo dal Lille: c’è la prima offerta, i dettagli

Il club rossonero guarda nuovamente al LOSC, da dove sono arrivati Leao e Maignan: c’è un altro giocatore che piace moltissimo.

Giorgio Furlani ha annunciato che non ci sarà lo stesso numero di acquisti dell’ultima stagione, ma dal Milan ci si aspettano comunque diversi nuovi innesti. Anche se non è necessaria una rivoluzione, non saranno pochi i nuovi volti ad approdare a Milanello. Molto dipenderà pure dalle cessioni.

Ci saranno interventi in ogni reparto, lo ripetiamo da mesi. Per quanto riguarda la difesa, bisogna capire cosa succederà con Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi con contratti che scadono a giugno 2026. Senza rinnovo, sarà probabilmente addio. E proposito di scadenze contrattuali, c’è Davide Calabria che ha un accordo che scade nel 2025: la trattativa per il prolungamento non è ancora vicina a un accordo, anche se sarebbe sorprendente la partenza del capitano rossonero.

Milan, nuovo terzino dalla Francia?

La sensazione è che Calabria rimarrà al Milan con un nuovo contratto, anche se è un po’ strana la sua situazione. In ogni caso, va capito che se ci sarà la conferma sia sua sia di Alessandro Florenzi (anche lui scadenza 2025) oppure se possa cambiare qualcosa sulla fascia destra difensiva. Senza dimenticare, che in organico c’è pure Filippo Terracciano in quel ruolo.

Secondo quanto rivelato da SempreMilan.it, il club rossonero ha avanzato un’offerta da 12 milioni di euro per Tiago Santos del Lille. Il 21enne portoghese è approdato in Ligue 1 l’estate scorsa per 6,5 milioni e oggi il suo prezzo è salito, visto che ha disputato una buona stagione. Ha collezionato 39 presenze con 3 gol e 2 assist. È un titolarissimo della squadra allenata da Paulo Fonseca, tecnico che in questi giorni viene accostato alla panchina del Milan.

Santos è seguito anche dalla Juventus, che sta cercando un rinforzo per la fascia destra. Il giovane lusitano fa parte della Gestifute, l’agenzia del noto procuratore Jorge Mendes. Quest’ultimo cura gli interessi anche di Sergio Conceicao, altro allenatore che viene indicato come possibile candidato alla sostituzione di Stefano Pioli. Potrebbe provare a piazzare qualche suo assistito proprio al Milan, che dovrà ben valutare i diversi profili.

Intanto Santos del Lille piace a Geoffrey Moncada, sempre molto attento ai talenti della Ligue 1. Probabilmente 12 milioni non basteranno per assicurarselo. Vedremo se ci saranno sviluppi su questa pista di mercato. Forse un nuovo terzino destro titolare servirebbe alla squadra rossonera.