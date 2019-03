MILAN NEWS – Il derby perso contro l’Inter non ha frenato più di tanto la voglia e la corsa del Milan verso una qualificazione attesa da anni in Champions League.

I rossoneri sono attesi da un finale di stagione in cui dovranno dare il massimo: stop agli errori individuali e di squadra e massima concentrazione negli impegni che verranno, visto che il Milan ha accumulato un buon vantaggio sulla Roma prima inseguitrice, ferma a -4 punti, ma sono ancora molte le giornate di campionato mancanti prima di poter cantare vittoria.

Come scritto oggi sul Corriere della Sera, la fase caldissima della stagione, che determinerà l’accesso in Champions del Milan per il prossimo anno, sarà dopo la sosta per le Nazionali. Il campionato si fermerà la prossima settimana per dare la possibilità di giocare le gare di qualificazione ad Euro 2020, ma subito dopo si ripartirà con una serie di match decisivi per la banda Gattuso.

Il Milan se la vedrà dopo la sosta con la Sampdoria in trasferta, dunque gara interna con l’Udinese piuttosto alla portata prima del doppio scontro diretto con Juventus prima e Lazio poi. Insomma quattro gare importanti e delicate da qui a Pasqua che i rossoneri non possono fallire per avvicinare sempre più la qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

