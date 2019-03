MILAN NEWS – Multa in arrivo per Frank Kessié e Lucas Biglia. Il Milan ha deciso, come giusto e inevitabile che sia. Così dopo lo sconcertante parapiglia nel corso del derby, i due saranno puniti sul piano pecuniario per aver violato il regolamento interno e per aver macchiato il decoro del club in mondovisione.

Come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso aspetterà invece di averli entrambi a Milanello per parlarci: la quiete è tornata quasi subito grazie anche alle scuse pubbliche e una stretta di mano, ma la tempesta è stata troppo intensa per essere declassata a semplice acquazzone di metà marzo. Ieri né Kessié, partito per l’Africa, né Biglia hanno voluto affrontare nuovamente l’argomento. Tutto ampiamente chiarito nel post partita del derby. “Mi sono lasciato andare perché ero nervoso, chiedo scusa a Lucas perché è più grande di me e da lui ho solo da imparare”, ha riverito il 22enne africano. “Volevo fargli capire che non era l’atteggiamento giusto nei confronti di un compagno (Andrea Conti, al quale l’ex Atalanta non ha dato la mano al momento del cambio, ndr) ma ho sbagliato io per primo perché dovevo considerare la tensione del momento”.

A tutto questo si aggiunge poi un’immagine strana che infittisce il mistero, risalente a una settimana prima per Chievo-Milan e facilmente reperibile sui social. Nell’istantanea, si intravede infatti il roccioso centrocampista che, subito dopo il gol di Biglia, non corre ad esultare insieme al resto della squadra ma si ferma in area gialloblù per poi tornare verso il centrocampo. Qualcuno vi ha letto la prova di attriti precedenti alla scenata, ma queste ipotesi – assicura il quotidiano – non trovano riscontro: anche se caratterialmente i due sono molto diversi, hanno sempre mantenuto un rapporto corretto e con la rissa sfiorata c’entra solo e unicamente il nervosismo del momento. Quello che più preme ai due, adesso, è riscattarsi agli occhi di Gattuso e dell’intero ambiente rossonero.

