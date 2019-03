CALCIOMERCATO MILAN – Appuntamento nella sede rossonera tra Leonardo e l’agente Mario Giuffredi. Sul tavolo delle discussioni sia Andrea Conti che Jordan Veretout.

È il portale calciomercato.com a rivelare dell’incontro avvenuto a Casa Milan tra il dirigente brasiliano e il noto procuratore. Per quanto concerne Conti, non viene escluso un prolungamento del contratto. Anche se a dire il vero l’ex Atalanta va in scadenza nel giugno 2022 e pertanto il suo rinnovo non rappresenta una priorità. La cosa importante è che il ragazzo stia tornando in piena forma e che si faccia trovare pronto quando Gennaro Gattuso deciderà di impiegarlo.

Capitolo Veretout. Il centrocampista francese sta facendo molto bene alla Fiorentina ed era già stato accostato al Milan nei mesi scorsi. Può essere un’idea per rimpolpare la mediana rossonera nel prossimo calciomercato estivo. Tuttavia, adesso è presto per dire con chiarezza su quali giocatori il club punterà nella campagna acquisti. L’ex Nantes è un profilo che può interessare per completare il reparto, ma non rappresenta un papabile titolare della squadra.

Veretout è finito anche nel mirino del Napoli, che a fine stagione potrebbe lasciar partire Allan. La società guidata da Aurelio De Laurentiis ha già fatto partire i primi contatti tempo fa e continua a seguire il 26enne centrocampista francese. Le offerte non mancheranno alla Fiorentina, che valuta non meno di 25 milioni di euro il proprio gioiello e spera che si scateni un’asta per poter ricavare più soldi possibili dalla cessione.

