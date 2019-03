Allo stadio Comunale Euganeo di Padova si è giocata la prima partita del gruppo 7 dell’Europeo Under-19, con l’Italia impegnata contro il Belgio. Il match è finito in parità: 2-2.

La Nazionale di Federico Guidi butta via un primo tempo da applausi: gli azzurrini avevano dominato in lungo e in largo, trovando il vantaggio dopo appena 4′, con un gioiello su punizione firmato da Salvatore Esposito. Fagioli ha sprecato la chance del raddoppio fallendo un calcio di rigore, e sul ribaltamento di fronte il Belgio ha colpito: fallo di Gozzi, tiro dal dischetto stavolta chirurgico di Openda e parità al 24′. Due minuti più tardi gli azzurrini sono tornati subito in vantaggio con Raspadori, e nel finale di tempo ancora Esposito (con altri due calci punizione) e Petrelli hanno sfiorato il tris. In avvio di ripresa il Belgio ha trovato il 2-2, ancora su rigore (concesso per fallo di Greco): Openda è stato ancora infallibile, firmando la doppietta personale dal dischetto. Da segnalare in campo per 90 minuto il terzino destro del Milan Primavera Raoul Bellanova.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

