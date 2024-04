Milan, all-in Thiago Motta: svolta improvvisa

Milan e Juventus sono pronte a sfidarsi stasera a Torino. Le due squadre saranno osservate speciali di Thiago Motta

Le attenzioni dovrebbero essere rivolte alla partita di stasera contro la Juventus, ma i pensieri dei tifosi del Milan, in queste ore sono altri.

Il rossonero è preoccupato del futuro, consapevole del fatto che solo una guida all’altezza potrà davvero permettere al Diavolo di lottare con l’Inter la prossima stagione. I nomi circolati in questi giorni non convincono per nulla il sostenitore del Milan, che spera di poter avere in panchina Antonio Conte.

Il tifo ha già da tempo preso la propria decisione, ma ci sono altri profili interessanti che piacciono al mondo rossonero. Non verrebbe certo bocciato Thiago Motta. Un nome quello dell’ex centrocampista, che sta guidando il Bologna in Champions League, che metterebbe d’accordo davvero tutti. Non è un segreto, però, che Motta si sia promesso alla Juventus.

Stamani però il quotidiano più vicino al mondo bianconero, Tuttosport, pone in prima pagina proprio Thiago Motta. Juve-Milan, Thiago vi guarda è il titolo. Poi si può leggere come il tecnico del Bologna sia un obiettivo comune dei due club. Entrambe le squadre sarebbero pronte ad andare all-in sull’ex giocatore di Inter, Psg e Barcellona. L’ex centrocampista non si sarebbe ancora sbilanciato sul proprio futuro, nonostante le tante voci che circolano.

Oggi, lo ribadiamo, Thiago Motta ha trovato un accordo con la Juventus. Solo un ripensamento dei bianconeri, che potrebbero avere dei problemi a liberarsi di Allegri, potrebbe far cambiare idea all’attuale guida del Bologna.

Ricordiamo che nei mesi scorsi era stato proprio il Milan ad avviare contatti importanti con Thiago Motta. Il Diavolo poi ha pensato di poter proseguire con Stefano Pioli, interrompendo di fatto i colloqui con l’allenatore, che in società (e anche tra i tifosi) aveva messo d’accordo tutti. Così Giuntoli ha avuto la possibilità di inserirsi e convincere Motta. Ora si spera in un ripensamento che riscriverebbe un futuro diverso per Milan e Juve.

Altre soluzioni

 I prossimi giorni saranno utili a capire quali sono i veri profili candidati alla successione di Stefano Pioli.

Troppi i nomi circolati in questi giorni, ma i tifosi, come scritto, continuano a sperare in Antonio Conte, anche se ad avanzare sembrano altre idee come quella di Lopetegui e Fonseca. Gerry Cardinale si prenderà ancora un po’ di tempo prima di prendere la propria decisione, una decisione destinata a far discutere comunque.