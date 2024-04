Milan, decisione presa: l’allenatore ad un passo dal sì

Il Milan sembra aver sciolto le riserve: secondo gli ultimi aggiornamenti è sempre più vicina la firma del nuovo allenatore rossonero.

La stagione sportiva del Milan non è ancora terminata. C’è ancora da blindare il secondo posto in campionato e ottenere l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Traguardi comunque ormai ad un passo; ecco perché il club sta già lavorando e pensando come se si fosse già in estate.

La priorità assoluta per il nuovo Milan sarà la scelta del prossimo allenatore, dato che Stefano Pioli ha ormai zero chance di sedere sulla panchina rossonera anche nella prossima stagione, nonostante un contratto in essere fino al 2025. Il club vuole cambiare e affidare il progetto tecnico ad un personaggio diverso, di caratura più internazionale e che sappia dare un gioco chiaro e offensivo.

Tra i tanti nomi che il Milan starebbe sondando per trovare questa figura, c’è un profilo che più di tutti sembra piacere sia alla dirigenza che alla proprietà RedBird. Un tecnico esperto che però sa lavorare bene con i giovani e che vanta una filosofia calcistica molto moderna e aperta. Secondo le ultime indicazioni della Gazzetta dello Sport la scelta sarebbe ormai stata fatta.

Nessun ripensamento: sarà lui il nuovo tecnico del Milan

Il giornalista Luca Bianchin questa mattina ha lanciato l’indiscrezione, che suona più come una conferma dopo i rumors già noti delle scorse settimane. Il Milan avrebbe ormai scelto Julen Lopetegui come l’allenatore per la prossima stagione. Lo spagnolo, attualmente svincolato, è in vantaggio su tutti gli altri nomi per guidare il club rossonero.

Lopetegui è sempre più il candidato numero uno per guidare il Milan e prendere il posto di Pioli. Non c’è ancora un accordo firmale o alcun tipo di firma o pre-contratto per lui, ma le sensazioni sono positive. L’ex Real Madrid è in vantaggio sugli altri profili che il Milan ha studiato e contattato negli scorsi giorni.

Nelle settimane che verranno, anche prima della fine del campionato di Serie A, i dirigenti del Milan incontreranno Lopetegui per provare a chiudere la trattativa e convincere il 57enne basco a diventare la nuova guida tecnica rossonera. Un nome che convince Ibrahimovic e compagnia per l’esperienza internazionale, la capacità a lavorare con i giovani talenti, il gioco propositivo ed equilibrato.

Ex portiere di buon livello, Lopetegui da allenatore ha fatto già moltissime esperienze, allenando la Spagna (prima le selezioni giovanili poi la nazionale) passando per club importanti quali Real Madrid, Siviglia, Porto e Wolverhampton. Ha vinto una Europa League sulla panchina degli andalusi ed è pronto per un incarico di prestigio in Italia.