Giuntoli fa sul serio: la Juventus lo scippa al Milan

La Juventus studia il colpaccio: vuole strapparlo al Milan in vista della prossima stagione. Un pupillo del direttore sportivo Giuntoli.

Domani pomeriggio Juventus e Milan si sfideranno sul campo. Una partita che per molti tifosi rossoneri potrebbe risultare ormai inutile, visto lo Scudetto vinto dall’Inter e le poche motivazioni ad affrontare il finale di campionato. Ma c’è da difendere il secondo posto e ottenere la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League.

Oltre che in classifica, in odore di podio, bianconeri e rossoneri potrebbero duellare anche sul mercato estivo. Non soltanto per obiettivi comuni, che potrebbero spuntare via dicendo. Come ad esempio Joshua Zirkzee, attaccante talentuoso del Bologna che pare piacere ad entrambi i club.

Ma anche per il destino di un giovanissimo talento rossonero che sembra finito nel mirino della Juve ormai da tempo. Secondo quanto scritto oggi da La Stampa, il club bianconero farebbe sul serio per lui, visto che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è un fan assoluto di questo calciatore in erba, pronto a sbocciare nel calcio che conta.

Rebus futuro per il giovane bomber: la Juve insidia il Milan

Stiamo parlando ovviamente di Francesco Camarda, ovvero il gioiello più puro del settore giovanile del Milan. La situazione di questo classe 2008, che ha il gol nelle vene e sta già giocando in Primavera, è molto complessa, soprattutto per motivi contrattuali.

Camarda potrebbe siglare il primo contratto da giovane di serie con il Milan, visto che più di un mese fa ha compiuto 16 anni. Ma l’accordo tra il baby bomber e la società d’appartenenza non è ancora stato trovato. C’è apprensione in casa Milan, visto che il rischio di perdere un talento così cristallino è molto concreto. In questo caos si sta inserendo proprio la Juventus.

Giuntoli è pronto a fare un’offerta alla famiglia di Camarda per convincerlo a trasferirsi a Vinovo dalla prossima estate. Senza un contratto adeguato, il centravanti nativo di Milano potrebbe firmare con qualsiasi altro club, lasciando di fatto il Milan a costo zero. Un’insidia da evitare per Ibrahimovic e compagnia, ma la Juve ha pronta una proposta che potrebbe far seriamente tentennare Camarda.

Il Milan sarebbe invece pronto a mettere sul piatto il primo contratto per Camarda a partire dal 1 luglio prossimo, così da fargli firmare un triennale pieno con scadenza 2027. Le sensazioni però non sono così positive ed ottimistiche, visto che la Juve ed altri club esteri (si parla di Borussia Dortmund e Manchester City) sono pronti all’assalto di questo talento.