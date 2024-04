Addio Chelsea, è ufficiale: il Milan può rifarsi sotto

Dall’Inghilterra confermano che un giocatore già accostato al club rossonero cambierà squadra in estate: ci sarà un tentativo di Moncada?

La stagione va verso la fine e le società stanno pianificando la prossima campagna acquisti. Il Milan dovrebbe separarsi da Stefano Pioli e dunque si confronterà con un nuovo allenatore per andare poi all’assalto dei diversi obiettivi di mercato.

La cosa certa è che ci saranno degli interventi in ogni reparto, quanti saranno dipenderà anche dagli addii. Un addio sicuro è quello di Simon Kjaer, che ha un contratto in scade nel giugno prossimo e non sembra esserci l’intenzione di rinnovarlo. Questo significa che il club rossonero comprerà un nuovo difensore centrale. Se dovessero esserci un’altra partenza importante, gli innesti saranno più di uno nel ruolo.

Milan, ritorno di fiamma per un difensore della Premier League?

Non è un segreto che il Milan abbia in cima alla lista dei sogni Alessandro Buongiorno, pilastro difensivo del Torino e già richiesto nel mercato di gennaio. Allora Urbano Cairo non voleva vendere, ma a fine stagione dovrà lasciar partire il proprio gioiello. Serviranno almeno 35 milioni di euro per strapparlo al Toro, cosa non semplice anche perché ci sono alcune concorrenti forti in corsa per il nazionale italiano.

Tra gli italiani piace molto anche Giorgio Scalvini dell’Atalanta, anche lui valutato 35-40 milioni, ma il Milan guarda pure all’estero. Più fonti hanno confermato il concreto interesse per Maxence Lacroix del Wolfsburg. Il 24enne francese va in scadenza a giugno 2025, pertanto il suo prezzo di cessione non sarà eccessivamente alto: la richiesta è di 20 milioni.

A proposito di difensori stranieri, attenzione anche a Trevoh Chalobah. L’inglese classe 1999 è stato più volte accostato al Milan, c’è stato qualche sondaggio che poi non è sfociato in un accordo con il Chelsea. Secondo quanto spiegato in Inghilterra da Football Insider, il giocatore è destinato a lasciare i Blues. È cresciuto nel settore giovanile, quindi il club può fare una plusvalenza piena e mettere a bilancio un incasso utile per sistemare i conti in ottica Fair Play Finanziario.

A gennaio si erano fatti avanti Fulham, Nottingham Forest e West Ham, ma Chalobah è rimasto al Chelsea. Reduce da un lungo infortunio, la prima convocazione è arrivata solo il 12 febbraio. Mauricio Pochettino nelle ultime partite gli ha dato fiducia schierandolo titolare, però il futuro del difensore inglese dovrebbe essere altrove. Vedremo se il Milan o qualche altra squadra della Serie A si farà avanti.