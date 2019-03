Con la squadra a ranghi ridotti, vista l’assenza degli undici rossoneri impegnati con le Nazionali, a Milanello sono ripresi gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Gattuso post-derby.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Inizio in palestra dove il gruppo ha effettuato il riscaldamento prima di uscire in campo, quello rialzato alle spalle degli spogliatoi, per proseguire l’attivazione muscolare attraverso un lavoro aerobico di corsa lungo il perimetro. Al termine, spazio a una serie di esercitazioni tecniche eseguite utilizzando delle sagome alte e poi una serie di esercizi sul possesso palla. Infine si è giocata una partitella su campo ridotto.

Ricordiamo che sono 11 i rossoneri assenti quest’oggi in quanto impegnati con le rispettive nazionali: Laxalt, Kessie, Piatek, Calabria, Donnarumma, Romagnoli, Plizzari, Cutrone, Paquetà, Calhanoglu e Rodriguez. Per domani, giovedì 21 marzo, è prevista una sola sessione al mattino: rossoneri pronti alle 11:00.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it