NEWS MILAN – Dal super Milan campione d’Europa al giovane Napoli di Aurelio De Laurentiis, passando nel frattempo tra Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Bayern Monaco. Il quesito è inevitabile: come è possibile che Carlo Ancelotti abbia accettato una tale sfida?

Al grande dubbio, nel corso di un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, ha risposto direttamente Katia Ancelotti, figlia dell’indimenticabile ex tecnico rossonero. Nonostante tutto, è la stessa donna ad ammettere l’enorme sorpresa per una tale scelta: “Stupore assoluto quando ci disse che avrebbe allenato il Napoli, c’erano altre cose in ballo e io non credevo alle mie orecchie”. Dall’Olimpo del calcio a un salto tra i comuni mortali: “Aveva bisogno di stimoli nuovi. E Napoli, già una grande piazza, aveva le caratteristiche. Qui la gente aspetta di vincere da tempo, la sfida di mio padre è questa. C’è pressione, certo ma il buon Carlo sa gestirla bene”. Cuore però non diviso propriamente a metà: “Tifo per il Napoli di Ancelotti. Non ho mai avuto una squadra del cuore, tengo al Milan perché sono cresciuta con loro e Gattuso è un amico speciale. Però avere un marito tifoso del Napoli mi ricorda che anche quando eravamo a Madrid o a Monaco, il primo risultato italiano di cui ci informavamo era appunto quello degli azzurri”.

Redazione MilanLive.it

