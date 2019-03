NEWS MILAN – Fra i tanti convocati per le Nazionali del Milan c’è ovviamente anche Krzysztof Piatek. La sua Polonia giocherà contro Austria e Lettonia, match entrambi validi per le qualificazioni ad Euro2020.

Austria-Polonia sarà vista da alcuni emissari rossoneri. Per seguire le prestazioni del polacco, ma anche per visionare da vicino alcuni interessanti talenti. Anche perché ci sono buone probabilità che il rossonero possa stare in panchina in almeno uno dei due match. Sì, perché in questo momento Milik e Lewandowski sono avanti rispetto a lui nelle gerarchie dell’allenatore. E un suo impiego da esterno è escluso, almeno per il momento.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, CLICCA QUI <<

Intervenuto a ‘Wyborcza’, Piatek ha commentato così questa possibilità di giocare da ala: “Io sull’esterno in Nazionale? Non è la mia posizione, ci avrò giocato forse due partite. Né io né Lewandowski siamo del ruolo”. Nessun problema se non dovesse partire da titolare: “Non ci saranno problemi se capiterà: tutti quelli che sono qui vogliono giocare e ci sarebbe rabbia per tutti, ma sappiamo che conta la squadra. Nessuno andrà in giro per il ritiro frustrato: rispetterò le decisioni del CT”.

In effetti per il commissario tecnico è molto difficile scegliere fra tre attaccanti di questo livello. Piatek e Milik stanno facendo benissimo con Milan e Napoli, ma Lewandowski è pur sempre uno dei migliori centravanti al mondo. I due “italiani” sono certamente il futuro della Nazionale polacca, ma per il momento la posizione del giocatore del Bayern Monaco c’è ed è ingombrante. Per caratteristiche, vederli tutti e tre insieme è molto difficile, se non a gara in corso.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it