CALCIOMERCATO MILAN – C’è anche Rodrigo de Paul tra gli osservati speciali di Leonardo e Paolo Maldini in questi mesi. Il talento argentino piace e sicuramente lascerà l’Udinese a fine stagione.

Come ricordato dal Corriere dello Sport, entro fine marzo l’agente del giocatore sarà in Italia. Leandro Pereiro potrebbe incontrare alcune società interessate al suo assistito, tra queste anche il Milan. Impossibile pensare ad una permanenza a Udine, visto che la squadra naviga nei bassifondi della classifica e l’ex Valencia ha voglia di fare un salto di qualità.

Calciomercato Milan, assalto a De Paul?

Il Corriere dello Sport spiega che è stata l’Inter la prima a muoversi per De Paul, arrivando anche a una bozza di accordo con l’Udinese. Ma il Milan intende rimontare grazie agli incontri con l’entourage del calciatore. Potrebbe nascere un vero e proprio derby di calciomercato per il 24enne centrocampista offensivo argentino. Per lui 7 gol e 4 assist in 26 presenze in questa Serie A.

Il club rossonero sta studiando la strategia per arrivare a De Paul, anche se prima di avere la certezza della qualificazione in Champions League sarà difficile fare offerte concrete. L’Udinese fa un prezzo molto alto per il proprio gioiello: circa 35 milioni di euro. Tuttavia, inserendo dei bonus la cifra potrebbe scendere, tenendo pure conto della pessima annata della squadra friulana. Il Milan non vorrebbe spingersi oltre i 25 milioni, con la possibilità magari di inserire dei giovani del settore giovanile come contropartite tecniche.

De Paul rappresenterebbe un buon innesto per la squadra rossonera. Ha qualità tecniche notevoli ed è anche duttile tatticamente. Può giocare sia come mezzala che come esterno offensivo. Bisognerà vedere se sarà in grado di imporsi anche in una grande piazza. L’esperienza pre-Udinese al Valencia era stata fallimentare, ora è più maturo e più pronto per un’avventura di spessore maggiore.

