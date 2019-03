CALCIOMERCATO MILAN – Cambierà quasi sicuramente qualcosa nel centrocampo del Milan in vista della prossima stagione, almeno secondo le voci più recenti.

In questi giorni si continua a parlare di possibile futuro altrove per alcuni mediani attualmente facenti parte della rosa, come Frank Kessie oppure Timoué Bakayoko, con quest’ultimo che dovrà essere riscattato a titolo definitivo per tornare utile alla causa di mister Gattuso.

Calciomercato Milan, due mediani del Torino nel mirino

Oltre a possibili uscite ovviamente si parla anche di eventuali arrivi nel centrocampo milanista, in particolar modo di giovani elementi che possono far comodo a Gattuso e soprattutto rientrare nel progetto tecnico stabilito dalla società e dal neo amministratore delegato Ivan Gazidis, che consentirà esborsi rilevanti solo per calciatori piuttosto giovani e dalle possibilità imminenti di crescita a livello tecnico.

Due di questi elementi che potrebbero fare al caso del Milan sono nomi già fatti in passato: secondo Tuttosport il club rossonero tiene ancora d’occhio in maniera particolare due calciatori del Torino, ovvero Daniele Baselli e Souhailo Meité. Si tratta di due mediani, utilizzati come mezzali nello schieramento di Walter Mazzarri, per i quali il Milan si è già mosso almeno a titolo informativo.

Baselli è un vecchio pallino rossonero, avvicinato fin da quando era un giovanissimo talento dell’Atalanta; il classe 1994 potrebbe portare qualità e tecnica nel centrocampo milanista, magari come alternativa al già talentuosissimo Lucas Paquetà. Invece il francese Meité è un intermedio puro, un calciatore abile a utilizzare sia la sua ottima fisicità sia i tempi di inserimento, schierato anche da mediano centrale durante la stagione in corso.

Insomma due piste che il Milan non sottovaluterà, anche se bisognerà valutare sia i possibili costi, sia la vera utilità di Baselli e Meité nella rosa del futuro.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

