MILAN NEWS – C’è bisogno anche e soprattutto di Lucas Biglia in questo rush finale delicato e importantissimo per il Milan. Perché al regista argentino, al di là della spiacevole parentesi nel derby, è bastata appena la gara col Chievo per ricordare quanto sia mancato al Diavolo. Tempi di gioco, qualità e quantità: un metronomo fondamentale per Gennaro Gattuso.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola infatti non ha dubbi: tornato a pieno regime, l’ex Lazio ora dovrà necessariamente rientrare tra i titolari per quel tocco di furbizia in più che serve nel momento del bisogno. Nelle ultime partite la formazione rossonera ha perso brillantezza e fluidità rispetto a inizio 2019, soprattutto per il calo fisico di alcuni interpreti chiave, e a dieci gare dalla fine servirà anche lo sprint e l’esperienza del 31enne albiceleste per l’obiettivo Champions League.

Così Gattuso dovrà cercare di risolvere l’enigma e ritagliare maggiore spazio all’argentino, e la prossima gara al Ferraris potrebbe essere già l’occasione giusta. Perché con un Lucas Paquetá visibilmente stanco, ecco che potrebbe esserci una chance per Biglia nel ruolo di regista con Tiémoué Bakayoko dirottato sul centrosinistra. Un’altra ipotesi al vaglio dell’allenatore potrebbe essere invece l’esclusione di Franck Kessie: non solo per la recente sceneggiata a San Siro durante il derby, ma anche perché l’ivoriano tornerà a Milanello appena poche ore dalla trasferta di Genova. L’ultimissima soluzione – conclude il quotidiano – sarebbe invece quella di un cambio modulo con Biglia che Bakayoko a protezione della difesa in un 4-2-3-1: una soluzione sicuramente possibile considerando gli interpreti, ma probabilmente non attuabile in questi giorni date le assenze al centro sportivo per la sosta delle nazionali. Ma una cosa è certa: Biglia scalda i motori, pronto a ripetere un’altra prodezza come quella mostrata al Bentegodi.

Redazione MilanLive.it

