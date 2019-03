NEWS MILAN – Lucas Paquetà è tra i giocatori che verranno maggiormente osservati nelle prossime due partite del Brasile. La Seleçao giocherà due amichevoli contro Panama e Repubblica Ceca, avversarie sicuramente alla portata della nazionale guidata da Tite.

Il talento del Milan indosserà la maglia numero 10, un grande privilegio. Ovviamente lui è onorato di giocare con quella casacca, però indipendentemente da essa ci tiene soprattutto a ben figurare. In conferenza stampa ha dichiarato: «La maglia della Seleção ha un grande peso – riporta Globoesporte -, la storia, le cinque stelle. È un grande privilegio esserci con qualsiasi numero. Ho intenzione di lavorare sodo per trovare spazio».

News Milan: Paquetà su condizione fisica e ruolo

Paquetà ha avuto un ottimo avvio col Milan, impressionando tutti. Nelle ultime partite è apparso un po’ in calo fisicamente, ma lui non molla e vuole dare il proprio contributo al Brasile adesso: «Il Milan mi ha dato pieno supporto e mi ha preparato per questo momento. Sono grato a loro perché hanno avuto davvero un’impronta molto forte. C’è stato un cambiamento nello stile del campionato, un cambiamento tattico e mi hanno preparato molto bene. Voglio sempre giocare. Vengo qui al 100% pronto ad aiutare».

Lucas è riuscito ad avere un impatto sorprendente in Serie A, provenendo da un calcio molto diverso. In Italia deve stare maggiormente attento dal punto di vista tattico, aiutando la fase difensiva e prestando attenzione a non sbilanciarsi troppo in avanti. Infatti ha spiegato che con Tite in nazionale gli viene chiesto un lavoro in parte diverso, seppur nel medesimo ruolo: «Le tattiche della Seleção e del Milan sono un po’ simili. A Milano gioco mezzala sinistra, la posizione che mi piace. È un campionato diverso, più tattico. Qui Tite mi dà la libertà di fare un passo in più verso l’area avversaria, di essere più libero. È la posizione che preferisco giocare mezzala sulla sinistra». Un Paquetà un po’ più svincolato da obblighi tattici nel Brasile rispetto a quanto avviene nel Milan di Gennaro Gattuso, dunque.

Redazione MilanLive.it

