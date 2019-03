CALCIOMERCATO MILAN – Gerard Deulofeu vuole il Milan e continua a lanciare nuovi messaggi al Diavolo. Del resto l’addio del 2017 non è mai stato digerito davvero, anche perché fu amaro e forzato.

“E’ un club speciale per me”, ha ammesso anche di recente nel corso di un’interista in Gran Bretagna. Ma le parti in estate potrebbero riabbracciarsi di nuovo, perché Elliott Management Corporation cerca un esterno proprio con le sue caratteristiche e il calciatore sogna il grande ritorno in rossonero.

Calciomercato Milan, la richiesta del Watford per Deulofeu

Come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è infatti da almeno tre stagioni che il fantasista spagnolo sta provando a ritornare nel capoluogo lombardo. L’ultimo tentativo risale allo scorso gennaio, quando nei giorni finali si riallacciarono i rapporti tra la dirigenza rossonera e i suoi agenti, salvo poi saltare tutto a causa della famiglia Pozzo e una troppo alta. Leonardo ci provò in prestito oneroso, ma il Watford trattenne il giocatore con vigore dopo i 13 milioni di euro versati nelle casse del Barcellona appena un anno prima.

Ora, nonostante abbia trovato un certo equilibrio con i the Golden Boys, dove è stato protagonista con sette reti finora in Premier League, l’idea di cambiare nuovamente maglia a fine anno comunque continua a stuzzicarlo. Il Milan è tra le sue mete primarie e la dirigenza milanista – rivela il quotidiano – non ha interrotto i contatti con il suo entourage, tanto che anche recentemente c’è stata telefonata per comprendere i margini di manovra. La società britannica però non si smuove dalla propria posizione: 30 milioni di euro, questa la cifra necessaria per smuovere la situazione. Il club di via Aldo Rossi spera di poter contare sul budget proveniente dalla qualificazione in Champions League e ci sarebbero ulteriori margini dalla probabile partenza di Frank Kessie e uno tra Suso o Hakan Calhanoglu. Nel mirino per l’esterno – conclude il CorSport – restano però anche Allan Saint-Maximin del Nizza ed Everton Sousa del Grêmio.

Redazione MilanLive.it

