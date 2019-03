Sta ricevendo molto clamore mediatico la sfida di beneficenza tra Liverpool Legends e Milan Glorie, in campo tra pochissimo alle ore 16 sul prestigioso campo di Anfield.

La squadra rossonera al completo è partita da Milano ed è già arrivata a Liverpool per giocare la sfida che inevitabilmente rievoca i ricordi dolce-amari delle finali di Champions League del 2005 ad Istanbul e 2007 ad Atene. Fatto curioso che i due club in tempi recenti non si sono mai sfidati ad Anfield. I report dell’avventura rossonera in Inghilterra dai social ufficiali del Milan e dei vari giocatori, su tutti Massimo Ambrosini super attivo su Instagram, ci ricordano che le Glorie milaniste sono in fibrillazione per la sfida contro i Reds. Ricordiamo anche l’elenco dei convocati rossoneri, dove spicca la presenza di Gennaro Gattuso allenatore della prima squadra attualmente in sosta visti gli impegni delle nazionali, e Paolo Maldini ora dirigente. Presenti tra gli altri i protagonisti delle due finali di Champions League come Dida, Pirlo, Nesta, Ambrosini, Inzaghi e Kakà.

PORTIERI: Abbiati, Dida, Fiori, Storari

DIFENSORI: Cafu, Costacurta, Favalli, Jankulovski, Kaladze, Maldini, Nesta, Oddo, Pancaro, Simic

CENTROCAMPISTI: Ambrosini, Carbone, Gattuso, Pirlo, Rui Costa, Serginho

ATTACCANTI: Borriello, Inzaghi, Kaká.

Di seguito il video della partenza e dell’arrivo del Milan a Liverpool:

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

