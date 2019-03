Sabato 23 marzo allo stadio Alfield Road si giocherà Liverpool Legends-Milan Glorie, un’affascinante sfida che rievoca le finali di Champions League del 2005 e del 2007. Un trionfo per parte, con i Reds vincitori nella rocambolesca serata di Istanbul ed i Rossoneri in grado di riscattarsi due anni dopo ad Atene.

Il match si giocherà a partire dalle ore 16:00 e i tifosi potranno seguirlo in diretta live streaming su DAZN. Telecronaca affidata Ricky Buscaglia ed Alessandro Iori, con l’inviata Federica Zille pronta a descrivere l’atmosfera del pre-partita e ad intervistare i protagonisti delle due squadre.

Nei giorni precedenti a Liverpool Legends-Milan Glorie su DAZN saranno disponibili dei contenuti esclusivi con Paolo Maldini, Gennaro Gattuso e Pepe Reina che andranno a ripercorrere le storiche sfide.

Il Milan Glorie sarà capitanato da Paolo Maldini. Scenderanno in campo anche altri ex giocatori celebri come ad esempio Alessandro Nesta, Alessandro Costacurta, Marcos Cafu, Massimo Oddo, Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini, Manuel Rui Costa, Serginho, Ricardo Kakà e Filippo Inzaghi. Il Liverpool Legends avrà Ian Rush come guida tecnica e pure calciatore. Il capitano sarà Robbie Fowler. Presenti ex Reds come Steven Gerrard, Jamie Carragher, Patrick Berger, Steve McManaman, Jason McAteer, Jerzy Dudek, Vladimir Smicer e Luis Garcia.

L’amichevole di Anfield Road avrà anche uno scopo benefico: il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà infatti devoluto alla Fondazione LFC, che ha l’obiettivo di creare opportunità per migliorare la vita di bambini e ragazzi. Una parte sarà inoltre destinata a Fondazione Milan, impegnata ad avvicinare le nuove generazioni allo sport e i suoi valori attraverso progetti mirati che coinvolgono in particolar modo ragazzi della periferia di Milano che vivono in contesti sociali difficili.

