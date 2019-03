MILAN NEWS – Grande spettacolo e pomeriggio pieno di nostalgia e bellezza calcistica ad Anfield Road.

Il Liverpool Legends e il Milan Glorie si sono date battaglia in maniera a dir poco eccezionale nella amichevole tra vecchi campioni delle due squadre disputatasi per scopi di beneficenza questo pomeriggio presso lo storico stadio dei ‘Reds’.

La gara è terminata per 3-2 in favore dei padroni di casa: nel primo tempo Liverpool in vantaggio grazie alla rete di rapina di Robbie Fowler, uno dei centravanti più iconici della storia inglese. Nella ripresa i tanti cambi messi in atto dagli allenatori (Carlo Ancelotti sulla panchina rossonera) hanno stravolto gli schieramenti, ma il Liverpool riusciva a portarsi subito sul 2-0 con il guizzo di Djibril Cissé.

Ottima però la reazione del Milan, comandata dal maestro Andrea Pirlo: punizione perfetta dell’ex regista e pallone all’angolino per il momentaneo 1-2. I rossoneri riuscivano anche a trovare la rete del pareggio con un destro splendido a girare di Giuseppe Pancaro, entrato nel secondo tempo, ma a decidere il match non poteva che essere il vero idolo di casa: Steven Gerrard con un tiro secco in diagonale batteva Abbiati per il gol del 3-2 finale.

Il tabellino del match:

LIVERPOOL: Dudek (41’Westerveld); Johnson, Carragher, Hyypia, Agger; Kennedy (8′ Traoré, 46’McManaman), Gerrard, Kvarme (46′ Diao); Luis Garcia (41′ Berger), Fowler (46′ Owen), Kuyt (46′ Cissé)

MILAN: Dida (41′ Abbiati, 72′ Fiori); Cafu (75′ Carbone), Costacurta (41′ Simic), Kaladze (41′ Digao), Serginho; Gattuso (41′ Oddo), Pirlo, Ambrosini; Rui Costa (41′ Pancaro), Kakà; Inzaghi (41′ Borriello). All. Ancelotti

Marcatori: 25′ Fowler, 51′ Cissé, 61′ Pirlo, 77′ Pancaro, 78′ Gerrard.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

