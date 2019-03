Tanti campioni e leggende straordinarie ad Anfield Road questo pomeriggio per il match tra il Liverpool Legends ed il Milan Glorie a scopo di beneficenza.

Un’amichevole nostalgica che ha visto tra i protagonisti anche Andrea Pirlo, uno dei registi più forti della storia del calcio. Il ‘maestro’, dopo la fine della sua carriera vincente e pazzesca, appare ancora tra i più in forma e forti. Schierato dal suo mentore Carlo Ancelotti come titolare in questa gara amichevole, il 21 rossonero ha colpito ancora dalla sua mattonella preferita.

Pirlo ha infatti realizzato su punizione, come da tradizione ideale, la rete dell’1-2 per il Milan Glorie. Un destro perfetto che ha lasciato zero possibilità di reazione al portiere Westerveld, facendo intendere che gli anni passano, la forma atletica ovviamente si fa meno brillante, ma i piedi e la classe di un campionissimo come Pirlo non smetteranno mai di essere unici e fuori dalla norma.

GOOOAL ANDREA PIRLO 🔴⚫️ pic.twitter.com/1LkDSOGECT — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) 23 marzo 2019

Keivan Karimi – redazione Milanlive.it

