MILAN NEWS – Una staffetta tra spagnoli. E’ quello che oggi l’edizione del Corriere dello Sport ipotizza parlando delle gerarchie offensive in casa Milan.

Protagonista dell’argomento è Samu Castillejo, ala d’attacco iberica arrivata in estate dal Villarreal. Il calciatore classe ’95 c’ha messo giustamente un po’ per ambientarsi, ma oggi è ormai considerato uno dei calciatori più imprevedibili del Milan. Ha qualità, accelerazione, cambi di passo eccellenti e indossa con fierezza un numero 7 sulle spalle che in passato è appartenuto a calciatori divenuti miti veri e propri.

Castillejo ha giocato finora in campionato 23 gare, spesso da subentrato, realizzando 3 reti e collezionando anche due assist vincenti. Numeri positivi per il talentuoso calciatore mancino, che però starebbe reclamando più spazio. L’ex Villarreal sa di vivere un momento felice e preferirebbe sfruttarlo partendo più spesso dall’inizio, cercando di meritarsi la stima e la fiducia di Gennaro Gattuso.

A fare le spese di questa possibile ‘promozione’ di Castillejo sarebbe il suo connazionale Jesus Suso, che da qualche mese fa fatica a giocare ai suoi livelli classici. Il numero 8 del Milan è spesso tra i peggiori in campo, appare poco in forma e pure svogliato da un punto di vista dell’applicazione tattica. Alla manovra rossonera non serve un talento così sprecato e Gattuso potrebbe a breve escluderlo per rivedere le gerarchie. Castillejo aspetta e spera, Suso per non perdere il posto deve presto tornare quello di un tempo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

