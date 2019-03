NEWS MILAN – Continua il 2019 indimenticabile di Lucas Paquetá. Dopo il Milan, ora anche la prima grande gioia con la nazionale brasiliana.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Per il neo acquisto rossonero, ieri, c’è stata infatti una triplice e indelebile emozione: l’esordio dal primo minuto con la Seleção, l’onore di indossare la leggendaria numero 10 e infine anche il primo goal con la maglia verdeoro con un inserimento in area di rigore. Show che gli è valso anche i complimenti di Neymar – assente per l’appuntamento – via Instagram: “Complimenti per il goal ragazzo. Che sia il primo di molti! Talento”. “Grazie idolo”, è stata la risposta dell’ex Flamengo sempre via social. Queste invece le dichiarazioni rilasciate dal talento carioca a bordo campo dopo il triplice fischio dell’amichevole col Panama finita 1-1: “Sono all’inizio del mio percorso da calciatore. Ora torno a Milano dove l’obiettivo è riportare la squadra in Champions League. Gattuso è un grande allenatore e ogni giorno ci motiva verso questo traguardo. Io come Kakà? Lui è stato un modello, ha fatto la sua strada e io farò la mia”.

Redazione MilanLive.it

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it