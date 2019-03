La Serie A femminile da questa stagione ha avuto un boom di interesse mediatico clamoroso e soprattutto inaspettato. Il club di via Aldo Rossi dalla scorsa estate ha investito nella squadra, e ingaggiato come allenatrice la grande Carolina Morace.

Le rossonere contro ogni aspettativa stanno riuscendo a lottare addirittura per lo Scudetto. Ieri le ragazze di coach Morace in trasferta hanno battuto 1-0 le ultime in classifica dell’Orobica grazie al gol della stella Valentina Giacinti al 24′ minuto del primo tempo. Milan femminile a quota 45 punti, consolidano il terzo posto allontanando la Roma di addirittura 10 lunghezze. Rossonere che restano in scia delle prime due della classe, impegnate oggi allo Stadium. Juventus-Fiorentina era la partita di cartello di questa 19^ giornata, si è conclusa 1-0 per le bianconere: decisivo nel finale il gol della Pedersen, su clamoroso svarione della difesa viola. La Juventus Woman sale a 50 punti, +4 dalla Fiorentina e +5 dal Milan ed è vicina alla vittoria del titolo. Ricordiamo che mancano tre partite al termine del campionato.

Serie A femminile, la classifica aggiornata!

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

