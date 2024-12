Guardiola in Serie A, la panchina è pronta per il 2026

Pep Guardiola in serie A! La panchina della big è pronta per lui a partire dal 2026. Il tecnico sta pensando al suo futuro, ecco le ultime

Nuovi orizzonti si stagliano nella carriera di Pep Guardiola. Il tecnico catalano sembra essere arrivato a fine ciclo al Manchester City. Come era già capitato col Barcellona, dopo un’epoca costellata di successi è pronto a dire addio al termine di questa stagione. In Premier League sono arrivati titoli in serie, un unicum nella storia del campionato inglese dove spesso c’è tanto equilibrio. A livello internazionale, invece, probabilmente si poteva fare qualcosa in più contando la sola Champions vinta nel 2023 ai danni dell’Inter in finale.

Questa stagione, partita già sotto una cattiva stella, si sta complicando maledettamente e la serie impressionante di mancati successi arrivati nel corso delle ultime settimane fa da cornice ad una squadra che appare arrivata davvero a fine ciclo. Inoltre altri guai potrebbero essere alle porte con la situazione relativa al Fair Play Finanziario che con diversi capi d’accusa è pronta a scatenarsi sui citizens. Il rischio di una forte penalizzazione è dietro l’angolo con annessa squalifica dalle coppe europee, addirittura c’è chi vocifera di una possibile retrocessione.

Guardiola sbarca in serie A! Panchina pronta per il 2026

Il guru catalano è sembrato da subito spaventato da questa situazione, con la sentenza attesa nel nuovo anno. Guardiola, considerati anche i risultati attuali, avrebbe deciso di tagliare la testa al toro e dire a prescindere addio a fine stagione. Saluterà e poi prenderà una decisione per il suo futuro, che potrebbe essere in realtà già stata presa.

Guardiola, infatti, vorrebbe passare un anno sabbatico per dedicarsi alla famiglia e staccare un po’ la spina, con meno stress possibile per dodici mesi. Dopodiché vorrebbe rimettersi in gioco e a quel punto per lui si aprirebbero le porte della serie A! Dopo aver allenato in tutti i principali campionati europei, l’unico che gli manca è proprio quello italiano, dove giocò da calciatore al Brescia. Accetterebbe con piacere il ritorno, anche perché quello italiano è un campionato molto difficile con i suoi tatticismi e questo sicuramente lo renderebbe un allenatore completo.

Sono due i club che seguono con interesse la situazione, pronto a tesserarlo in futuro. Si tratta di Inter e Juve, con i nerazzurri in leggero vantaggio. Entrambe le squadre possono offrire un progetto duraturo (e si spera vincente) allo spagnolo. Questo però a partire dall’estate del 2026, non la prossima stagione.