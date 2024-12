Roma, niente rinnovo e cessione possibile: occasione per il Milan

Il club giallorosso è pronto a vendere un nome molto importante della squadra di Ranieri: potrebbe interessare al Milan?

I tifosi milanisti sono molto delusi per come stanno andando le cose in campionato e sperano che nel mercato di gennaio vengano presi un paio di rinforzi. È evidente che ci siano delle mancanze nella squadra di Paulo Fonseca.

Sicuramente il centrocampo è un reparto nel quale al Milan farebbe comodo un innesto, al netto del ritorno di Ismael Bennacer dall’infortunio che lo ha tenuto fuori diversi mesi. Per non parlare dell’assenza di un vice Theo Hernandez, altro ruolo nel quale incredibilmente non ci sono stati interventi nelle ultime sessioni di calciomercato. E per dirla tutta, nel 4-2-3-1 di Fonseca sarebbe utile pure un trequartista in grado di sostituire Christian Pulisic quando necessario. Ruben Loftus-Cheek ha dimostrato più volte di non poter giocare lì.

Milan, nuovo scambio di mercato con la Roma?

L’estate scorsa il Milan e la Roma si sono scambiate Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham con la formula del prestito secco. I rapporti tra le parti sono abbastanza buoni e non è escluso che nel 2025 possano esserci nuove trattative.

Nelle ultime settimane si è parlato della necessità di Claudio Ranieri di disporre di un nuovo terzino destro da gennaio e tra i nomi trapelati c’è stato anche quello di Davide Calabria. Il capitano rossonero ha un contratto che scade a giugno 2025 e sembra che non ci siano la possibilità di rinnovare. Da non escludere la cessione a metà stagione, in cambio di un indennizzo contenuto.

A proposito di giocatori che non sembrano destinati a prolungare il proprio contratto, bisogna aggiungere alla lista anche Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso va in scadenza a giugno 2026 e, al momento, non risultano contatti per discutere del rinnovo. Nelle ultime tre partite è rimasto in panchina e Ranieri ha spiegato che il calciatore sta vivendo un periodo triste e che lo farà giocare quando lo rivedrà sorridente e spensierato.

La Roma potrebbe ascoltare eventuali offerte già per gennaio, se Pellegrini dovesse essere particolarmente scontento e le parti arrivassero alla rottura. Il calciatore è molto legato alla maglia giallorossa, ma vuole giocare. Potrebbe essere utile a tante squadre, Milan incluso. In rossonero potrebbe ricoprire il ruolo di trequartista nel 4-2-3-1 di Fonseca, potrebbe essere il giocatore di raccordo tra centrocampo e attacco. Per quanto riguarda lo stipendio, percepisce 3,5-4 milioni di euro netti annui più bonus. Per il portale specializzato Transfermarkt il suo cartellino oggi vale 22 milioni. Vedremo se ci saranno contatti Milano-Roma.