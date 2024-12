Milan-Stella Rossa, Fonseca: “La società mi sostiene. Loftus giocherà. Theo? Sta migliorando”

Oggi mister Fonseca e Gabbia hanno parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions: non si può fallire a San Siro.

La sconfitta a Bergamo contro l’Atalanta ha fatto molto male al Milan, la cui classifica in Serie A è peggiorata. I tifosi sono sempre più critici e si aspettano almeno una reazione in Champions League contro la Stella Rossa, che ha solo 3 punti e ha perso le prime quattro partite della fase a girone unico incassando 16 gol.

I rossoneri hanno perso i primi due match, poi hanno vinto i successivi tre e adesso vanno alla ricerca del poker. Hanno la concreta possibilità di qualificarsi direttamente agli Ottavi vincendo tutte le gare rimanenti e non possono fallire mercoledì sera a San Siro. Un passo falso complicherebbe non poco la situazione. Paulo Fonseca, che dovrà fare a meno dell’infortunato Christian Pulisic, si attende una grande prestazione e una vittoria da parte della sua squadra. Di tutto questo ha parlato in conferenza stampa da Milanello. Vicino a lui anche Matteo Gabbia.

Fonseca in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Stella Rossa

DARE IL MASSIMO CON LA STELLA ROSSA – “Nell’ultima partita ha vinto 5-1 contro lo Stoccarda, sarà una partita difficile e importante, vogliamo vincere”.

PULISIC ASSENTE – “Giocherà Loftus-Cheek. Christian ha un piccolo problema, ho totale fiducia in Ruben nella sua posizione”.

MEGLIO CHAMPIONS DEL CAMPIONATO – “Sono partite totalmente diverse. Anche in campionato siamo più vicini a quello che stiamo facendo in Champions”.

PAROLE DOPO BERGAMO SUGLI ARBITRI – “Oggi voglio parlare solo della partita di Champions League”.

THEO HERNANDEZ SOTTOTONO, DA AIUTARE – “Lo sto vedendo bene, si allena bene e parliamo sempre di cosa deve migliorare. Penso che abbia fatto miglioramenti e deve continuare a lavorare per progredire. Sta lavorando bene”.

LOFTUS PER PULISIC, COSA CAMBIA – “Sono giocatori diversi, con caratteristiche diverse. Il ruolo è lo stesso, quello che voglio da Ruben è quello che voglio da Christian, poi le decisioni e la tecnica sono diverse. Possiamo fare lo stesso con Loftus, che è un giocatore che porta più palla. In Champions potremmo avere più spazio per lui, sono fiducioso”.

MILAN CHE DEVE SEMPRE FARE UN GOL IN PIU’ – “Siamo migliorati molto difensivamente, non solo in Champions. A Bratislava una partita particolare, la squadra ha imparato molto difensivamente. Sono sicuro che domani faremo bene in difesa, perché la squadra sta molto meglio”.

GABBIA-THIAW IN DIFESA – “Magari cambieremo qualcosa, ma non i difensori centrali…”.

THEO IN PANCHINA COME LEAO – “Sono situazioni diverse”.

SUPPORTO DIRIGENZA – “Ho sempre sentito sostegno”.

RISULTATI DELUDENTI, TIFOSI SFIDUCIATI – “Stiamo lavorando per cambiare. Continuo a credere che stiamo migliorando e arriveremo alla fine in un’altra posizione, non ho dubbi. Lavoro ogni giorno con la stessa fiducia, con la stessa positività che ho dal primo giorno. Capisco i sentimenti dei tifosi, però stiamo lavorando per migliorare”.

STELLA ROSSA – “Squadra fisica, punta soprattutto sul contropiede, ha tre attaccanti veloci”.

ABRAHAM CON MORATA – “Domani non ci saranno loro assieme. Ho pensato a questa possibilità, magari può succedere durante la partita o nelle prossime”.

MILAN AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS – “La cosa più importante è vincere la prossima partita. Abbiamo la possibilità di essere tra le prime otto vincendo le prossime tre, ma se non vinciamo con la Stella Rossa sarà difficile. Dobbiamo pensare solo alla Stella Rossa ora, poi penseremo alle altre”.

CHAMPIONS LEAGUE – “Sempre una competizione diversa, penso che anche per i giocatori sia diversa, dà altre motivazioni. Il modo in cui prepariamo le partite è lo stesso, perché vogliamo sempre vincere. Ovviamente cambia un po’ la strategia e la struttura in base all’avversario. Il prestigio europeo del Milan è grande, dobbiamo capire questo e quanto è importante fare bene. Il Milan è una squadra da Champions, una competizione speciale”.

Le dichiarazioni di Matteo Gabbia

STELLA ROSSA DA NON SOTTOVALUTARE – “Vogliamo vincere, non sottovaluteremo l’avversario, abbiamo visto le loro qualità e abbiamo preparato bene la partita. L’obiettivo è conquistare i 3 punti”.

CHAMPIONS – “La Champions non deve essere l’ancora di salvataggio del campionato. Dobbiamo fare il massimo per cercare di andare agli Ottavi, dobbiamo metterci concentrazione ed energia”.

LEADER, AVERE LA FASCIA DA CAPITANO – “Sono contento di quello che sto facendo. Il mio obiettivo è trasmettere le mie qualità e che posso fare io ai miei compagni, così fanno loro con me. Non mi sembra giusto parlare della fascia ora, ci sono dei giocatori importanti che la stanno indossando e li rispetto. Ovviamente è un mio sogno, però non ci penso”.

MILAN INDIETRO PER FALLI FATTI E TACKLE – “Dobbiamo migliorare, anche il mister ce lo dice. In alcuni momenti dovremmo fermare l’azione quando dovremmo. A volte giochiamo più di reparto e meno uomo a uomo, così non siamo costretti a fare falli. Comunque ci stiamo lavorando”.

FASE DIFENSIVA – “C’è un percorso che stiamo facendo per migliorare. Anche noi difensori cerchiamo di metterci in posizione tale per fermare i contrattacchi. Assieme al mister e allo staff siamo più ordinati in campo e sappiamo cosa fare, credo che stiamo progredendo e continueremo a farlo”.

REAZIONE DOPO BERGAMO – “La squadra quando non vince è arrabbiata, c’è voglia di fare di più, nessuno è contento dei punti in campionato. Dobbiamo prendere le situazioni negative successe per migliorare in futuro. La squadra non si adagia e si infastidisce quando non vince”.

MILAN VERSO IL 125° COMPLEANNO – “Momento storico, domenica momento speciale e vogliamo rendere orgogliosi i tifosi. Deve essere un incentivo, però vogliamo sempre dare il massimo per vincere”.

SOGNO CHAMPIONS – “Dobbiamo avere la forza di portare la concentrazione in tutte le competizioni. Domani possiamo fare un altro passo verso gli Ottavi. Ovviamente la Champions è un sogno, la prendiamo con massima energia, ma non diamo meno importanza al campionato”.