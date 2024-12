Ibra da favola: il centravanti del 2025 è un nome da sogno

Zlatan Ibrahimovic pronto a regalare al Milan un centravanti da capogiro: è lui l’ultima idea del Milan per il 2025

L’ennesima mazzata in campionato contro l’Atalanta, non senza polemiche arbitrali, ha riportato il malumore in casa Milan. I rossoneri adesso sono a -12 dalla ‘Dea’ prima in classifica, seppur con una gara da recuperare. Stella Rossa, Genoa, Verona e Roma il poker di impegni che attenderà il ‘Diavolo’ da qui a fine mese.

Nel frattempo la dirigenza meneghina è già rivolta all’anno prossimo, alle mosse che in sede di calciomercato dovranno necessariamente rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. E non si può non parlare di attacco, un reparto nel quale nessuno in particolare sta brillando trascinando il gruppo. Anzi. L’alternanza e prestazioni altalenanti non fanno altro che moltiplicare i dubbi sulle recenti scelte di mercato. La priorità dei rossoneri per il 2025 sarà un grosso investimento in attacco, questo è ormai chiaro.

Dopo l’addio di Giroud, la doppia firma di Morata prima e Abraham poi non sta lasciando i risultati sperati lungo la strada. Ecco perché a questo punto Zlatan Ibrahimovic e la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbero orientare le proprie attenzioni su un grosso investimento: un nome che farebbe letteralmente impazzire la piazza. E così il Milan potrebbe far sognare i suoi tifosi con uno degli attaccanti più forti, carismatici e prolifici al mondo.

Milan, che sogno: la stella è il sogno di Ibra

Si è parlato di Joshua Zirkzee, solo qualche mese fa. Così come Jonathan David che dal 1 luglio sarà libero dal contratto firmato col Lille. Ma l’ultima folle idea di Zlatan Ibrahimovic per l’attacco del ‘Diavolo’ porta ad un bomber che conosce benissimo la Serie A.

Victor Osimhen, trascinatore dell’ultimo Scudetto del Napoli e già da mesi nel mirino della Juventus. Ibra sembrerebbe infatti proiettato verso la possibile offerta agli azzurri per il cartellino del bomber nigeriano che, al momento, sta brillando in prestito con la maglia del Galatasaray. Il 25enne di Lagos ha nel suo contratto con la società di De Laurentiis una clausola rescissoria da ben 75 milioni, valida evidentemente solo per le società straniere. Se il Milan o altri club di Serie A vorranno la punta africana, allora dovranno sedersi e trattare con il vulcanico presidente dei partenopei.

10 gol e 5 assist vincenti in 13 presenze complessive per Osimhen fino a questo momento tra campionato e coppe, con il Galatasaray. Numeri eccezionali che testimoniano, semmai ve ne fosse bisogno, le qualità dirompenti del nigeriano che potrebbe diventare la nuova stella rossonera. D’altronde Osimhen è connazionale di Chukwueze che in più occasioni – tra serio e faceto – ha scherzato sulla possibilità di convincere Victor a sposare il progetto rossonero. Servirà una grande proposta ma la suggestione è già sul tavolo: vedremo se alla fine Ibra avrà la meglio.