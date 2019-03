CALCIOMERCATO MILAN – Il club rossonero cerca giovani talenti per garantirsi un futuro importante. La dirigenza in questi mesi sta lavorando in maniera molto intensa. Gli osservatori sono stati “sguinzagliati” in tutto il mondo per seguire i migliori prospetti.

Leonardo è molto attento al mercato sudamericano, dal Brasile ha già portato Lucas Paquetà e sta facendo monitorare altri giocatori. Gli scout del Milan stanno visionando un po’ di ragazzi che nel 2019 saranno protagonisti del Brasileirao. Ma vengono tenuti d’occhio anche profili che giocano in Argentina, un altro Paese nel quale i talenti non mancano mai.

Calciomercato Milan: piacciono Denilho, Sforza e Palacios

La Gazzetta dello Sport oggi conferma che il Milan è interessato a Juan Sebastian Sforza, centrocampista di 17 anni che milita nel Newell’s Old Boys. Anche la Juventus segue questo giovane. L’agente ha confermato i contatti e il gradimento per la destinazione italiana. Sforza è un giocatore dotato tecnicamente, in grado in mezzo al campo di garantire sia qualità che sostanza. È in possesso della cosiddetta “garra” sudamericana e allo stesso tempo non perde lucidità quando c’è da costruire gioco.

Un nome nuovo accostato al Milan è quello di Matias Palacios, 16enne trequartista che indossa la maglia del San Lorenzo. E’ nel giro delle nazionali giovanili dell’Argentina, dove ha anche indossato la prestigiosa maglia numero 10. Ha un contratto che scade nel 2021 e tanti club europei lo seguono. Veloce, abile nel dribbling, dinamico e in grado di calciare bene con entrambi i piedi. Nonostante la giovanissima età, ha già mostrato buona personalità. Può essere impiegato anche a centrocampo come regista o mezzala.

Altra novità per quanto riguarda il calciomercato Milan è rappresentata da Denilho Cleonise. 17 anni, cresciuto nell’Ajax e approdato al Genoa a parametro zero nella scorsa estate. E’ un esterno sinistro che può giocare anche a sinistra. La Gazzetta dello Sport spiega che il club rossonero lo sta seguendo con molta attenzione. Il talento olandese, ma con origini del Mozambico, sta ben figurando con la Primavera rossoblu e nella Viareggio Cup in corso sta confermando le sue doti. Vedremo se il Milan, in ottimi rapporti con Enrico Preziosi, cercherà di assicurarselo.

