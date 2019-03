C’è anche il Milan sulle tracce di Juan Sebastian Sforza. Uno dei suo agenti ha confermato l’interesse dall’Italia.

CALCIOMERCATO MILAN – Le linee guida del progetto Milan sono molto chiare. L’obiettivo è quello di puntare sui giovani, potenziali campioni da far crescere e da integrare con quelli di maggior esperienza.

Le mosse di Leonardo e Paolo Maldini vanno tutte in questo senso. Così come l’interessamento per alcuni talenti sparsi per il mondo. L’ultimo ad essere finito nel mirino della dirigenza rossonera è Juan Sebastian Sforza, centrocampista classe 2002 del Newell’s Old Boys. Già vincitore di un Sudamericano under 15 con la maglia dell’Argentina, è sul taccuino di tante squadre europee e fra queste c’è anche al Milan. L’affare potrebbe andare in porto per non più di due milioni, con percentuale sulla rivendita. Ma il problema è ovviamente la concorrenza, anche tante italiana: Juventus, Roma, Napoli e Inter hanno chiesto informazioni, oltre ad altri top team degli altri maggiori campionati del vecchio continente.

Milan, l’agente di Sforza conferma

‘Calciomercato.it‘ ha contattato in esclusiva Claudio Curti, uno dei due agenti del talento argentino. L’agente non ha smentito l’interesse delle squadre italiane: “Siamo tutti molto contenti. Adesso il primo obiettivo è fare bene con la Nazionale al Sudamericano, che guiderà da capitano. Sappiamo dell’interesse di diverse squadre, italiane e spagnole, però adesso siamo concentrati su questo torneo. Il resto si vedrà più avanti“. In patri già si è fatto conoscere, ma in Italia si sa molto poco di lui. Curti ne traccia un identikit dedicato al lato umano: “Sforza è un ragazzo serio e un professionista esemplare, è molto maturo e la sua famiglia è spettacolare“. L’agente ha voluto anche chiarire la situazione in merito all’entourage del calciatore, viste le tante indiscrezioni delle ultime ore: “I suoi procuratori siamo io e Matias Messi (fratello di Leo, ndr). Siamo gli unici autorizzati a parlare per conto del ragazzo. In Italia, invece, abbiamo un ottimo rapporto con l’agente Tullio Tinti“.

