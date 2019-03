NEWS MILAN – Ivan Gazidis è stato rieletto nel board esecutivo dell’ECA. L’amministratore delegato del Milan, arrivato lo scorso dicembre dopo dieci anni di Arsenal, è uno dei rappresentati dell’Italia nell’associazione.

L’European Club Association è l’organismo che rappresenta le società di calcio in Europa. Riconosciuto dall’UEFA e dalla FIFA, è nato ufficialmente il 21 gennaio 2008 dopo lo scioglimento del G-14. Fra i membri fondatori c’è anche il Milan, insieme ad altri quindici (la Juventus è la sola altra italiana). La presidente dell’Associazione è passata ad Andrea Agnelli dopo Karl-Heinz Rummenigge.

Dell’ECA fanno parte 232 società: i membri ordinari italiani sono Milan, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio e Napoli. Membri associati invece sono Sampdoria, Roma e Udinese. L’entrata del club rossonero è soltanto di qualche giorno fa: ad annunciarlo fu proprio la società tramite il proprio canale Twitter. La rielezione di Gazidis nel board esecutivo è un altro segnale importante per il blasone del Diavolo a livello europeo.

L’ECA è un associazione in forte crescita negli ultimi anni. I confronti con l’UEFA e la FIFA sono continui. In particolare, si è parlato spesso di questo organismo in ottica di una Superlega, di cui sono promotori lo stesso Agnelli e anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Ipotesi però ancora molto lontana dalla concretizzazione perché non ha l’appoggio dell’UEFA.

Redazione MilanLive.it

