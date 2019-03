NEWS MILAN – Frank Kessie, Lucas Biglia e Gennaro Gattuso: ecco il momento della verità in casa Milan. Perché da quella sconcertante scena durante il derby, infatti, non c’è stato più tempo per un confronto a mente fredda tra i due giocatori e il tecnico del Diavolo.

C’è stato soltanto un incontro tra la dirigenza, il calciatore argentino e l’agente dell’ex Atalanta poiché il diretto interessato era già partito con la propria nazionale. Ma una riunione effettiva tra i tre – riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola – dovrebbe esserci giovedì a Milanello: la multa è stata già comminata a entrambi, più salata per Kessie, e il tecnico ne approfitterà per parlargli e capirne motivazioni e stato d’animo. Solo dopo questo colloquio Rino deciderà se schierarlo o meno contro la Sampdoria. Potrebbe esserci una seconda punizione, ma bisogna considerare anche l’aspetto tecnico: molto dipenderà dalle condizioni fisiche dei rientranti dalle nazionali, anche perché la prossima sarà una trasferta delicata. Così intanto ne aveva parlato il mister nel dopo partita: “Sono più dispiaciuto per la lite Kessie-Biglia che per la sconfitta. Non posso accettare che anche se uno è arrabbiato non stringa la mano al compagno, non siamo all’asilo. Per fortuna che non l’ho visto, perché altrimenti facevo qualche figuraccia anche io buttandomi nella mischia”.

Redazione MilanLive.it

