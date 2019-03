CALCIOMERCATO MILAN – Il centrocampo del Milan dovrebbe cambiare il proprio volto durante la prossima sessione estiva di calciomercato.

La dirigenza rossonera potrebbe andare a caccia di un mediano che sappia sia impostare che fare da incontrista, possibilmente abile anche come incursore senza palla. Il nome che potrebbe realmente fare al caso dei rossoneri è quello di Jordan Veretout, un calciatore di cui si parla in realtà da diverse settimane anche in orbita Milan, visto che avrebbe tutte le caratteristiche giuste.

Calciomercato Milan, Veretout al bivio tra rossoneri e Napoli

Il metronomo della Fiorentina è cresciuto moltissimo negli ultimi due anni disputati in Serie A; il numero 17 viola ha disputato la sua prima stagione a Firenze come mezzala offensiva, mentre quella attuale lo vede spesso giocare davanti alla difesa come mediano e costruttore di gioco. Veretout è dunque considerato uno dei centrocampisti centrali più interessanti del campionato, non a caso oltre al Milan ci sarebbe un’altra big italiana sulle sue tracce.

I rossoneri, secondo la Gazzetta dello Sport, dovranno sfidare la concorrenza del Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti è altrettanto attratta dalle qualità di Veretout, considerato un ipotetico sostituto ideale di Allan, centrocampista che potrebbe partire in estate viste le ricche e forti lusinghe del PSG. Inoltre gli azzurri sarebbero in vantaggio anche grazie alla volontà della moglie di Veretout, la bella Sabrina Merlos, che ha trascinato in questi giorni in vacanza a Napoli il calciatore e anche risposto sì alla proposta di matrimonio, ammettendo di volersi sposare nella splendida località campana.

Il direttore tecnico del Milan Leonardo ha anche incontrato Giuffredi, l’agente di Veretout, durante la scorsa settimana ponendo le basi per un possibile dialogo concreto. Il Milan c’è, ma la concorrenza del Napoli non sarà facile da superare.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

